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1 час назад

Российский фондовый рынок открылся ростом

Lenta.ru

В начале основной сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи повышается на 1,68 процента, до 3450,25 пункта, индекс РТС — на 2,45 процента, до 1425,42 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российский фондовый рынок открылся ростом
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ

Российская валюта также укрепляется по сравнению с закрытием пятничных торгов. Доллар падает до 76,47 рубля, потеряв более процента, евро — до 86,93 рубля (минус 0,7 процента).

Нефтяные котировки при этом продолжают снижение. Майский фьючерс на сорт Brent торгуется на уровне 91 доллар за баррель, а апрельский WTI — 89,78 доллара.

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