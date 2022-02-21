Российский фондовый рынок открылся ростом

В начале основной сессии Московской биржи российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи повышается на 1,68 процента, до 3450,25 пункта, индекс РТС — на 2,45 процента, до 1425,42 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская валюта также укрепляется по сравнению с закрытием пятничных торгов. Доллар падает до 76,47 рубля, потеряв более процента, евро — до 86,93 рубля (минус 0,7 процента).