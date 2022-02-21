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1 час назад

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов

Лера Букина

Российский рынок акций в понедельник резко падает в связи с сохраняющимися внешнеполитическими рисками, индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с 27 января. Это следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Индекс Мосбиржи к 11.46 мск опустился на 2,49%, до 3308,64 пункта, несколькими минутами ранее опускаясь до 3292,31 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 2,85%, до 1351,66 пункта. По состоянию на 11:56 индекс Мосбиржи немного поднялся – до 3 302, 21 пункта. Индекс РТС достиг 1 351,32 пункта.

Фондовый рынок РФ не первый день находится в зоне распродаж на страхах инвесторов из-за международного положения. Власти США подготовили санкции, которые запрещают американским банкам обрабатывать операции крупных банков России. Речь идет о «предварительном» пакете санкций, который будет применен в случае «вторжения» России на Украину. Эти планы Россия категорически опровергает.

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