Российский рынок акций в понедельник резко падает в связи с сохраняющимися внешнеполитическими рисками, индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с 27 января. Это следует из динамики торгов.

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Индекс Мосбиржи к 11.46 мск опустился на 2,49%, до 3308,64 пункта, несколькими минутами ранее опускаясь до 3292,31 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 2,85%, до 1351,66 пункта. По состоянию на 11:56 индекс Мосбиржи немного поднялся – до 3 302, 21 пункта. Индекс РТС достиг 1 351,32 пункта.