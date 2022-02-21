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56 минут назад

Российский рынок акций обваливается на фоне ситуации в Донбассе

Лера Букина

Российский рынок акций в понедельник, 21 февраля, на фоне сообщений об эскалации ситуации в Донбассе резко теряет свои позиции.

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3200 пунктов, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 14.38 мск упал на 7,83%, до 3127,67 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 9,05%, до 1265,33 пункта.

Курс доллара поднялся на 21 копейку, до 77,51 рубля. Курс евро вырос на 44 копейки, до 87, 99 рубля.

Акции «Норникеля» лишились 8,73%, «Газпрома» - 6,60%, «Яндекса» - 7,16%.

Доллар взлетел до 78 рублей

Падение российского рынка «Интерфакс» обусловлено сообщениями о военной эскалации в Донбассе. В понедельник Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что на территорию ДНР проникла «украинская диверсионная группа». «В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения» народной милиции, указали в министерстве.

18 февраля руководство Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик объявило о начале эвакуации жителей этих территорий в Россию, объяснив решение угрозой вторжения Украины. Украинская сторона эти планы опровергает.

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