Курс рубля ускорил падение к доллару и евро до 2% на фоне обращения глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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На 16:46 курс доллара вырос на 2,01% и составил 78,86 рублей. Евро подскочил на 2,06% до 89,35 рублей.

Предполагается, что на резкое падение рубля повлияло обращение глав ДНР и ЛНР к президенту России с просьбой признать независимость республик.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля.