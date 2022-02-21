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1 час назад

Россияне признались в бездействии при падении рубля

Мария Иванова

Большинство пользователей "Рамблера", принявших участие в опросе на сайте, не делают ничего в случае падения курса рубля. Такой ответ дали 68% опрошенных (699 человек).

Россияне признались в бездействии при падении рубля
Фото: Александр Щербак/ТАССАлександр Щербак/ТАСС

Шестнадцать процентов (159 человек) выбрали вариант ответа "Покупаю корвалол". Еще 11% (107 опрошенных) сообщили, что при падении рубля они срочно покупают иностранную валюту. Пять процентов (47 человек) срочно продают иностранную валюту.

Респонденты отвечали на вопрос "Что вы обычно делаете, если курс рубля резко падает?" Онлайн-голосование проводилось 21 февраля. В нем приняли участие 1012 человек.

Ранее 21 февраля сообщалось о резком падении рубля по отношении к доллару и евро.

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