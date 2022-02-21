Россияне признались в бездействии при падении рубля

Большинство пользователей "Рамблера", принявших участие в опросе на сайте, не делают ничего в случае падения курса рубля. Такой ответ дали 68% опрошенных (699 человек).

Фото: Александр Щербак/ТАСС Александр Щербак/ТАСС

Шестнадцать процентов (159 человек) выбрали вариант ответа "Покупаю корвалол". Еще 11% (107 опрошенных) сообщили, что при падении рубля они срочно покупают иностранную валюту. Пять процентов (47 человек) срочно продают иностранную валюту.

Респонденты отвечали на вопрос "Что вы обычно делаете, если курс рубля резко падает?" Онлайн-голосование проводилось 21 февраля. В нем приняли участие 1012 человек.