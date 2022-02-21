Индексы российских бирж рухнули до прошлогодних минимумов

Индекс Мосбиржи рухнул ниже 3100 пунктов впервые с ноября 2021 года на фоне обращения глав ДНР и ЛНР к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По состоянию на 16.55 мск, российский фондовый рынок падал на 9,11%, до 3084,27 пунктов.

В последний раз индикатор опускался ниже 3100 пунктов более трех месяцев назад — 20 ноября прошлого года.

Индекс РТС упал на 11,91%, до 1225,57 пунктов.