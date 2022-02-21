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1 час назад

Индексы российских бирж рухнули до прошлогодних минимумов

Вероника Полынина

Индекс Мосбиржи рухнул ниже 3100 пунктов впервые с ноября 2021 года на фоне обращения глав ДНР и ЛНР к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик.

Индексы российских бирж рухнули до прошлогодних минимумов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 16.55 мск, российский фондовый рынок падал на 9,11%, до 3084,27 пунктов.

В последний раз индикатор опускался ниже 3100 пунктов более трех месяцев назад — 20 ноября прошлого года.

Индекс РТС упал на 11,91%, до 1225,57 пунктов.

Курс рубля ускорил падение

Индекс Мосбиржи снижался в течение всего понедельника и ускорил падение после обращений глав ДНР и ЛНР к Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. Президент России созвал заседание Совета безопасности, чтобы обсудить просьбу непризнанных республик Донбасса.

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