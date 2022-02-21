Курс евро пробил отметку 90 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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По состоянию на 17:40, евро торговался на отметке 90,29 рублей, прибавляя 3,74 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз данную отметку валюта преодолевала 26 января.

Доллар также значительно вырос. К 17:50 он поднялся на 3,49 рубля до 79,69 рублей.

Российская валюта продолжила снижение к евро и доллару на фоне внеочередного заседания Совбеза России, на котором одной из ключевых тем стало определение статуса Донецкой и Луганской народных республик.