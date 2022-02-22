Стоимость газа в Европе повысилась на 10%

Стоимость газа в Европе в ходе торгов во вторник, 22 февраля, повышается более чем на 10% на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до почти $935 за 1 тысячу куб. м, или €80 за МВт•ч.
Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что в ближайшее время Европейский союз не сможет заместить поставки газа из России поставками сжиженного природного газа (СПГ). Она отметила, что ЕС закупает в России 40% поступающего в Европу газа.