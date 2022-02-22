Стоимость газа в Европе повысилась на 10%

Стоимость газа в Европе в ходе торгов во вторник, 22 февраля, повышается более чем на 10% на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это следует из данных лондонской биржи ICE.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стоимость мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до почти $935 за 1 тысячу куб. м, или €80 за МВт•ч.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.