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50 минут назад

Акции "Газпрома" игнорировали заявления об остановке сертификации "Северного потока - 2"

ТАСС

Стоимость акций "Газпром" в ходе торгов на Московской биржи растет на 5,75%, до 272,1 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 14:30 мск.

Акции "Газпрома" игнорировали остановку сертификации "Северного потока - 2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным на 14:00 мск, акции компании прибавляли 5,71%, до 272 руб. за бумагу.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 2,76% - до $98,02 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 3,91% - до $93,74 за баррель.

Ранее сегодня стало известно, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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