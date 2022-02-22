Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

В «Нафтогазе» сделали прогноз о транзите газа через Украину

Вероника Полынина

В «Нафтогазе» не ожидают прекращения транзита газа из РФ в Европу через Украину, «если не будет полномасштабной войны». Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко, передает РИА «Новости».

«Нафтогаз» назвал условие продолжения транзита газа через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», - заявил Витренко на брифинге.

Он отметил, что Россия «и так впритык подошла» к минимальным объемам поставок, прописанных в транзитном контракте, и дальнейшее снижение грозит ей многомиллиардными штрафами и потерей репутации надежного поставщика.

В «Нафтогазе» заявили о «полной победе» над «Газпромом»

Витренко также заявил, что Украина имеет возможность импорта газа из Евросоюза и будет его закупать в необходимых объемах при возникновении соответствующих потребностей. По словам главы «Нафтогаза», в настоящее время в подземных хранилищах достаточно газа, а внутренняя добыча на Украине постепенно наращивается.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту, «Газпром» должен прокачать через украинские мощности минимум 225 млрд кубометров газа, из них 65 млрд - в 2020 году, по 40 млрд - в последующие годы.

37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители