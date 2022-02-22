«Нафтогаз» назвал условие продолжения транзита газа через Украину

В «Нафтогазе» не ожидают прекращения транзита газа из РФ в Европу через Украину, «если не будет полномасштабной войны». Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко, передает РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», - заявил Витренко на брифинге.

Он отметил, что Россия «и так впритык подошла» к минимальным объемам поставок, прописанных в транзитном контракте, и дальнейшее снижение грозит ей многомиллиардными штрафами и потерей репутации надежного поставщика.

Витренко также заявил, что Украина имеет возможность импорта газа из Евросоюза и будет его закупать в необходимых объемах при возникновении соответствующих потребностей. По словам главы «Нафтогаза», в настоящее время в подземных хранилищах достаточно газа, а внутренняя добыча на Украине постепенно наращивается.