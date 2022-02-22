«Нафтогаз» назвал условие продолжения транзита газа через Украину

В «Нафтогазе» не ожидают прекращения транзита газа из РФ в Европу через Украину, «если не будет полномасштабной войны». Об этом заявил глава украинской компании Юрий Витренко, передает РИА «Новости».
«Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», - заявил Витренко на брифинге.
Он отметил, что Россия «и так впритык подошла» к минимальным объемам поставок, прописанных в транзитном контракте, и дальнейшее снижение грозит ей многомиллиардными штрафами и потерей репутации надежного поставщика.
Витренко также заявил, что Украина имеет возможность импорта газа из Евросоюза и будет его закупать в необходимых объемах при возникновении соответствующих потребностей. По словам главы «Нафтогаза», в настоящее время в подземных хранилищах достаточно газа, а внутренняя добыча на Украине постепенно наращивается.
«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали пятилетний договор о транзите газа в Европу в 2019 году. Его действие истекает в декабре 2024 года. По контракту, «Газпром» должен прокачать через украинские мощности минимум 225 млрд кубометров газа, из них 65 млрд - в 2020 году, по 40 млрд - в последующие годы.