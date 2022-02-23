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1 час назад

Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии

Илья Родин

Данные сайтов Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и «Укрэнерго» свидетельствуют о том, что Украина со среды, 23 февраля, приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в заявке на среду стоит 0 МВт из Белоруссии. В то время, как во вторник из этой страны было поставлено довольно приличное количество электроэнергии, в пиковые часы поставки поднимались до максимума (900 МВт).

Кроме того, Украина предпринимает и другие меры. В частности, в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на Донбассе и прекращении транспортного сообщения с РФ и закрытии границы с Белоруссией и РФ. Об этом сообщает РИА «Новости»

Ранее сообщалось, что украинские парламентарии приняли в первом чтении законопроект об обороте оружия. Он дает право гражданам Украины владеть огнестрельным оружием. Его поддержали 274 депутата из 450.

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