Украина приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии

Данные сайтов Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) и «Укрэнерго» свидетельствуют о том, что Украина со среды, 23 февраля, приостановила импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в заявке на среду стоит 0 МВт из Белоруссии. В то время, как во вторник из этой страны было поставлено довольно приличное количество электроэнергии, в пиковые часы поставки поднимались до максимума (900 МВт).

Кроме того, Украина предпринимает и другие меры. В частности, в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления об обращении к президенту Украины об объявлении военного положения на Донбассе и прекращении транспортного сообщения с РФ и закрытии границы с Белоруссией и РФ. Об этом сообщает РИА «Новости»