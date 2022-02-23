Курс гривны опустился до семилетнего минимума

Украинская гривна ослабла до семилетнего минимума по отношению к доллару США. Нацбанк страны на четверг, 24 февраля, установил курс доллара на уровне 29,25 гривны. Об этом сообщает агентство УНIАН.

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При этом официальный курс национальной валюты к евро установлен на уровне 33,17 гривны.

Согласно данным регулятора, 23 февраля курс составляет 28,99 гривны за доллар. Таким образом, гривна ослабла на 51 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Антирекорд был зафиксирован в феврале 2015 года. Тогда курс доллара достиг 30,01 гривны.