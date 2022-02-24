Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила $105 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 13:21 мск стоимость барреля повышалась на 8,64%, до $105,21 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $105 за баррель в августе 2014 года.

По состоянию на 14:11 стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила $104,91 за баррель.

Цены на нефть поднимаются на фоне геополитической обстановки. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.