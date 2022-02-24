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52 минуты назад

Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила $105 за баррель

Лера Букина

Цена фьючерса на нефть марки Brent превысила $105 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

К 13:21 мск стоимость барреля повышалась на 8,64%, до $105,21 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $105 за баррель в августе 2014 года.

По состоянию на 14:11 стоимость фьючерса на нефть марки Brent составила $104,91 за баррель.

Цены на нефть поднимаются на фоне геополитической обстановки. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Мосбиржа отыграла часть утреннего падения

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, Россия в январе - декабре 2021 года осталась на втором месте в мире по объемам добычи нефти, уступив первое место США. Так, в октябре 2021 года РФ добывала 10,841 млн баррелей нефти в сутки (б/с) против 11,473 б/с в США за тот же период. В ноябре российская добыча увеличилась до 10,902 млн б/с против 11,753 млн б/с в США. В декабре Россия сократила объемы добычи до 10,888 млн б/с, США - до 11,723 б/с.

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