В Европе стремительно подорожал газ

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 24 февраля, достигла 1 500 долларов за тысячу кубометров.

Фото: ТАСС ТАСС

Отметку в 1 500 долларов цены на газ в Европе преодолели впервые с 23 декабря прошлого года. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 1 501,9 долларов за тысячу кубометров газа.

В ходе сегодняшних торгов газ подорожал уже более чем на 40%.

К настоящему моменту стоимость топлива замедлила рост до 1 450 долларов за тысячу кубометров.

Накануне цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили 1 000 долларов за тысячу кубометров.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».