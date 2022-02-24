В Европе стремительно подорожал газ

Стоимость газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в четверг, 24 февраля, достигла 1 500 долларов за тысячу кубометров.
Отметку в 1 500 долларов цены на газ в Европе преодолели впервые с 23 декабря прошлого года. Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до 1 501,9 долларов за тысячу кубометров газа.
В ходе сегодняшних торгов газ подорожал уже более чем на 40%.
К настоящему моменту стоимость топлива замедлила рост до 1 450 долларов за тысячу кубометров.
Накануне цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили 1 000 долларов за тысячу кубометров.
24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».
Министр энергетики России Николай Шульгинов ранее заявил, что Европе не удастся заместить значительные объемы российского трубопроводного газа сжиженным природным газом (СПГ) из других стран, так как все они уже законтрактованы на длительный срок. По его словам, «Газпрому» и в целом России невыгодна высокая стоимость газа, потому что из-за них снижается потребление, а это ведет к замедлению экономики.