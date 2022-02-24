Мосбиржа дала совет россиянам

Совет Московской биржи призвал инвесторов отказаться от эмоций и необдуманных сделок. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Мосбиржи.

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«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок», - говорится в обращении Совета.

Руководство площадки напомнило частным инвесторам, что паника и необдуманные действия могут негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций.

Совет заверил, что финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках.