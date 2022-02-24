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1 час назад

Мосбиржа дала совет россиянам

Елена Прошина

Совет Московской биржи призвал инвесторов отказаться от эмоций и необдуманных сделок. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Мосбиржи.

Мосбиржа дала совет россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок», - говорится в обращении Совета.

Руководство площадки напомнило частным инвесторам, что паника и необдуманные действия могут негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций.

Совет заверил, что финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках.

Российский рынок акций обвалился в четверг, 24 февраля, по итогам основных торгов более чем на 30%, однако смог отойти от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%, до 2058,12 пункта, долларовый РТС - на 39,44%, до 742,91 пункта. В ходе торгов четверга индекс Мосбиржи максимально опускался до 1681,55 пункта, РТС - до 610,33 пункта.

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