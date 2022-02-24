Мосбиржа дала совет россиянам

Совет Московской биржи призвал инвесторов отказаться от эмоций и необдуманных сделок. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Мосбиржи.
«Рынки переживают экстраординарную волатильность. Мы рекомендуем частным инвесторам воздержаться от чрезмерной эмоциональной реакции и по возможности воздержаться от необдуманных сделок», - говорится в обращении Совета.
Руководство площадки напомнило частным инвесторам, что паника и необдуманные действия могут негативно повлиять на финансовые результаты инвестиций.
Совет заверил, что финансовые власти страны обладают всеми необходимыми ресурсами и предпринимают меры для стабилизации ситуации на рынках.
Российский рынок акций обвалился в четверг, 24 февраля, по итогам основных торгов более чем на 30%, однако смог отойти от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%, до 2058,12 пункта, долларовый РТС - на 39,44%, до 742,91 пункта. В ходе торгов четверга индекс Мосбиржи максимально опускался до 1681,55 пункта, РТС - до 610,33 пункта.