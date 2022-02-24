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43 минуты назад

Мосбиржа отменила утренние торги в пятницу

Елена Прошина

Утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках в пятницу 25 февраля на Мосбирже отменены, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение площадки.

Мосбиржа отменила утренние торги в пятницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обращаем внимание! 25.02.2022 отменены утренние торговые сессии на фондовом и срочном рынках. Начало торгов на фондовом рынке в 9:50, на срочном рынке в 10:00", - говорится в сообщении.

Как поясняется в сообщении Мосбиржи, решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли.

Ранее в четверг Мосбиржа в ходе утренней сессии приостанавливала торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.

Торги были возобновлены в 10.00 мск четверга, пишет РИА Новости.

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