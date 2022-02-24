Рубль резко укрепился после заявления Байдена

Российский рубль резко укрепился, реагируя на выступление американского президента Джо Байдена.

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По данным московской биржи, рубль вырос на полтора рубля к доллару и евро после заявлении Байдена о том, что военные США не будут участвовать в событиях на Украине.

Курс доллара расчетами «завтра» на 22.01 мск рос на 3,84 рубля, до 85 рублей, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рублей. До заявлений президента и США доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.