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18 минут назад

Рубль резко укрепился после заявления Байдена

Вероника Полынина

Российский рубль резко укрепился, реагируя на выступление американского президента Джо Байдена.

Рубль резко укрепился после заявления Байдена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным московской биржи, рубль вырос на полтора рубля к доллару и евро после заявлении Байдена о том, что военные США не будут участвовать в событиях на Украине.

Курс доллара расчетами «завтра» на 22.01 мск рос на 3,84 рубля, до 85 рублей, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рублей. До заявлений президента и США доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.

Ранее в четверг, 24 февраля, доллар обновил исторический максимум, подскочив до 89,6 рубля, евро подорожал до 99,99 рубля.

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