В пятницу утром, 25 февраля, российская валюта поднялась на Московской бирже к доллару и евро более чем на 1,2%. Это следует из данных Московской биржи.

Укрепление рубля начало происходить вечером, 24 февраля, во время выступления президента США Джозефа Байдена в Белом доме. Он заявил, что что американская армия не будет участвовать в конфликте вокруг Украины. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепился к доллару и евро более чем на 1,7 рубля. По данным на 22:32 мск доллар и евро торговались на уровне 84,93 рубля (-1,78 рубля) и 95,34 рубля (-1,71 рубля) соответственно.