Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
34 минуты назад

Рубль укрепился к доллару и евро более чем на 1,2%

Лера Букина

В пятницу утром, 25 февраля, российская валюта поднялась на Московской бирже к доллару и евро более чем на 1,2%. Это следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10:27 мск американская валюта опустилась до отметки в 83,99 рубля. Европейская валюта потеряла 1,1% и составила 94,06 рубля.

Укрепление рубля начало происходить вечером, 24 февраля, во время выступления президента США Джозефа Байдена в Белом доме. Он заявил, что что американская армия не будет участвовать в конфликте вокруг Украины. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепился к доллару и евро более чем на 1,7 рубля. По данным на 22:32 мск доллар и евро торговались на уровне 84,93 рубля (-1,78 рубля) и 95,34 рубля (-1,71 рубля) соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации с целью защиты мирного населения Донбасса.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители