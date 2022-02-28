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3 часа назад

Транзит российского газа через Украину приблизился к максимуму

Лера Букина

Заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему — у рекордного уровня, газопровод «Ямал-Европа» пока не заказан, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные операторов ГТС.

По данным «Оператора ГТС Украины», заявки на прокачку газа из России на 27 февраля достигали 107,3 миллиона кубометров, а на 28 февраля — 105,8 миллиона кубометров. Заявка в течение дня еще может поменяться.

Газопровод «Ямал-Европа» — один из основных маршрутов поставок газа РФ в Европу. «Газпром» не бронировал на февраль мощности для транзита газа по этой магистрали через Польшу, в этой связи он может теперь использовать лишь суточное и внутридневное краткосрочное бронирование.

Увеличение прокачки российского газа через украинскую ГТС резко было зафиксировано 24 февраля в связи с ростом геополитических рисков, связанных с началом спецоперации России по демилитаризации Украины.

Ранее «Газпром» сообщил, что осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей.

Стоимость газа в Европе резко обвалилась на торгах в пятницу, 25 февраля. Цена мартовского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах опустились на 27% и по состоянию на 11:48 мск составила €98 за МВт•ч, или более $1148 за 1 тыс. куб. м.

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