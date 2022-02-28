Курс доллара достиг 100 рублей

На момент начала торгов в 10.00 мск границы составляли для доллара 90 рублей, для евро — 101,19 рубля, в эти районы курсы моментально и поднялись. Следом около 10.40 мск Мосбиржа (она сообщала, что сегодня меняет ценовые границы только по отдельному решению Банка России) повысила верхние границы и доллар поднялся до 95,4825 рубля, а евро - до 107,3535 рубля. Затем повышение границ курсов произошло около 11.10 мск. Это и подняло курсы на вышеуказанные уровни.