Курс доллара достиг 100 рублей

Рубль слабеет по отношению к американской и европейской валютам. Курс доллара на Мосбирже достиг 100 рублей, евро — 113 рублей после расширения биржей границ колебаний, следует из данных торгов.
По состоянию на 11:18 мск, курс доллара составил 100,96 рубля, евро — 113,52 рубля.
На момент начала торгов в 10.00 мск границы составляли для доллара 90 рублей, для евро — 101,19 рубля, в эти районы курсы моментально и поднялись. Следом около 10.40 мск Мосбиржа (она сообщала, что сегодня меняет ценовые границы только по отдельному решению Банка России) повысила верхние границы и доллар поднялся до 95,4825 рубля, а евро - до 107,3535 рубля. Затем повышение границ курсов произошло около 11.10 мск. Это и подняло курсы на вышеуказанные уровни.
24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Валютный и фондовый рынки негативно отреагировали на эту новость. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.