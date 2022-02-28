Курс доллара на торгах Мосбиржи превысил 109 рублей

Рубль продолжает слабеть по отношению к американской и европейской валютам. Курс доллара поднялся до 109,18 рублей, а евро — до 122 рублей, следует из данных Мосбиржи.

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На момент начала торгов в 10.00 мск границы составляли 90 рублей для доллара и 101,19 рубля - для евро. Курсы находились в этом же диапазоне.

Следом около 10.40 мск Мосбиржа, сообщившая, что 28 февраля корректирует ценовые границы только по отдельному решению Банка России (Центробанка), повысила верхние границы. Доллар поднялся до 95,48 рубля, а евро — до 107,35 рубля. Следующее поднятие границ курсов было зафиксировано около 11.10 мск. Доллар находился на уровне в 100,96 рубля, а евро — 113,52 рубля.