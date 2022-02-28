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13 часов назад

ЦБ отменил утренние и вечерние торги на Мосбирже до 5 марта

Газета.Ruиещё 16

Утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи отменены с 1 по 5 марта 2022 года, днём 1 марта решено проводить торги только на валютном и денежном рынках.

ЦБ отменил утренние и вечерние торги на Мосбирже до 5 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального банка, сообщает Life.ru.

«В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск», — сказано в пресс-релизе организации.

В сообщении также сказано, что Банк России намерен оценить целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.

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