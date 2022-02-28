ЦБ отменил утренние и вечерние торги на Мосбирже до 5 марта

Утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи отменены с 1 по 5 марта 2022 года, днём 1 марта решено проводить торги только на валютном и денежном рынках.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Центрального банка, сообщает Life.ru.
«В период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии. Завтра торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск и продлятся до 19:00 мск», — сказано в пресс-релизе организации.
В сообщении также сказано, что Банк России намерен оценить целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации.