Нефть растет в цене на фоне сохранения геополитической напряженности

Стоимость нефти в мире продолжает повышаться

более чем на 5%, а инвесторы продолжают оценивать риски возникновения перебоев с поставками после введения ряда санкций против России, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

К 13.21 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 5,4%, до 103,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на Brent — на 5,26%, до 99,07 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,3%, повышаясь до 96,45 доллара за баррель.

Динамика находится под влиянием ситуации между Россией и Украиной. Некоторые страны, в том числе США и страны ЕС, приняли решение ввести против России ограничительные меры после начала Москвой спецоперации по демилитаризации на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Перед этим правительство Германии сообщило о намерениях США, Канады, Великобритании и стран ЕС отключить ряд российских банков от SWIFT. Из-за эскалации геополитической напряженности возникает риск возникновения перебоев с поставками нефти. В итоге сырье дорожает.

«Отключение некоторых российских банков от SWIFT может привести к перебоям с поставками нефти, поскольку покупатели и продавцы пытаются понять, как ориентироваться в новых правилах», — заявил аналитик Lipow Oil Associates Энди Липоу (Andy Lipow), слова которого агентство Франс Пресс.