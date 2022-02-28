Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
22 часа назад

Нефть растет в цене на фоне сохранения геополитической напряженности

Лера Букина

Стоимость нефти в мире продолжает повышаться

Нефть растет в цене на фоне сохранения геополитической напряженности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

более чем на 5%, а инвесторы продолжают оценивать риски возникновения перебоев с поставками после введения ряда санкций против России, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

К 13.21 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent повышалась на 5,4%, до 103,28 доллара за баррель, майских фьючерсов на Brent — на 5,26%, до 99,07 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 5,3%, повышаясь до 96,45 доллара за баррель.

Динамика находится под влиянием ситуации между Россией и Украиной. Некоторые страны, в том числе США и страны ЕС, приняли решение ввести против России ограничительные меры после начала Москвой спецоперации по демилитаризации на Украине в связи с ситуацией в Донбассе. Перед этим правительство Германии сообщило о намерениях США, Канады, Великобритании и стран ЕС отключить ряд российских банков от SWIFT. Из-за эскалации геополитической напряженности возникает риск возникновения перебоев с поставками нефти. В итоге сырье дорожает.

«Отключение некоторых российских банков от SWIFT может привести к перебоям с поставками нефти, поскольку покупатели и продавцы пытаются понять, как ориентироваться в новых правилах», — заявил аналитик Lipow Oil Associates Энди Липоу (Andy Lipow), слова которого агентство Франс Пресс.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трас заявила, что Британия обратилась к партнерам от G7 с просьбой ввести лимит на импорт газа и нефти из России из-за ее операции на Украине.

Рынки,Цена на нефть,МИД,ЕС,France-Presse,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители