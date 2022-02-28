ЕС призвали подготовиться к выпуску нефти из резервов

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Евросоюз подготовиться к тому, чтобы в любой момент времени произвести выпуск нефти из своих стратегических резервов. Об этом сообщает издание Lenta.ru.
«В сфере нефти у нас есть система стратегических резервов. По нашему законодательству, мы можем выпустить нефть из стратегических резервов, когда есть перебои с поставками. Это случалось в истории трижды. Сейчас у нас война на Украине, есть важные трубопроводы, идущие через Украину. Мы должны быть в любой час готовы к этому выпуску», — приводятся в материале слова Симсон.
Ранее цены на нефть на лондонский бирже ускорили свой рост на 5%. В частности, майский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 5,1% до 98,92 долларов за баррель.