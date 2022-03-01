Рубль укрепляет свои позиции. Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей - до 89,085 рубля, следует из данных торгов. Курс евро на Мосбирже упал до 100 рублей.

По состоянию на 10:35 мск доллар закрепился на уровне 91,00 рубля. Европейская валюта достигла уровня в 102,30 рубля.

«Американец» в первые минуты торгов на Московской бирже превысил 100 рублей, однако затем начал опускаться. Накануне власти приняли решение ввести меры валютного контроля и обязали экспортеров продавать валюту в ответ на падение рубля до исторических минимумов.

Изначально рубль начал снижаться в связи с геополитическими и санкционными рисками. 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Валютный и фондовый рынки негативно отреагировали на эту новость. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.