Первая западная страна отказалась от российской нефти

Канада стала первой среди стран Запада, которая приняла решение отказаться от закупок нефти в России. Об этом сказал премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам», — подчеркнул он.

Кроме того, Канада намерена поставить Украине противотанковое оружие и модернизированные боеприпасы. Согласно данным Статистического управления Канады, в 2021 году страна импортировала российские энергоносители на 228 миллионов долларов. Канада — четвертая страна по величине производителем нефти в мире. Доля ее импорта из России составляет менее 1%.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что координированные санкции, которые страны Запада намерены ввести против России, должны предполагать отказ от российской нефти и газа.