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18 часов назад

Первая западная страна отказалась от российской нефти

Лера Букина

Канада стала первой среди стран Запада, которая приняла решение отказаться от закупок нефти в России. Об этом сказал премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам», — подчеркнул он.

Кроме того, Канада намерена поставить Украине противотанковое оружие и модернизированные боеприпасы. Согласно данным Статистического управления Канады, в 2021 году страна импортировала российские энергоносители на 228 миллионов долларов. Канада — четвертая страна по величине производителем нефти в мире. Доля ее импорта из России составляет менее 1%.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что координированные санкции, которые страны Запада намерены ввести против России, должны предполагать отказ от российской нефти и газа.

В ЕС нашли способ прожить без российского газа

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Украина приняла решение ввести военное положение на всей территории страны.

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