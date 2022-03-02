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3 часа назад

Цена нефти Brent превысила $109 за баррель впервые с августа 2014 года

Российская Газетаиещё 14

Нефть марки Brent подорожала на 4 процента в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Баррель черного золота стоит 109,31 американских доллара. Речь идет о контрактах с поставкой в мае 2022 года, информирует ТАСС.

Цена нефти Brent превысила $109 за баррель
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее сообщалось, что из стратегических запасов США на рынок поступят 30 миллионов баррелей нефти. Рост цен на топливо обсудили на экстренном совещании Международного энергетического агентства.

Отметим, что рекорд 2008 года, когда цена нефти Brent взлетела до 148 долларов, еще не побит.

Аналитики JPMorgan предупредили, что черное золото может подорожать до 120-150 долларов, если Россия прекратит поставки на мировой рынок.

Рынки,Цена на нефть,Международное энергетическое агентство,
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