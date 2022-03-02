Цена нефти Brent превысила $109 за баррель

Нефть марки Brent подорожала на 4 процента в ходе торгов на лондонской бирже ICE. Баррель черного золота стоит 109,31 американских доллара. Речь идет о контрактах с поставкой в мае 2022 года, информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что из стратегических запасов США на рынок поступят 30 миллионов баррелей нефти. Рост цен на топливо обсудили на экстренном совещании Международного энергетического агентства.

Отметим, что рекорд 2008 года, когда цена нефти Brent взлетела до 148 долларов, еще не побит.