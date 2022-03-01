Крупные торговые сети ограничат цены на продукты

Продуктовые ритейлеры «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» ограничат наценку на продукты пятью процентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Под минимизацию наценки попадут социально значимые товары: молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар и овощи из «борщевого набора».
«"Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" ограничат свои наценки на продукты на уровне 5%. Механизм предполагает, что торговые сети добровольно принимают на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров - молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи "борщевого набора"», - говорится в заявлении ведомства.
Ранее ФАС сообщила, что поручила своим территориальным ведомствам усилить контроль за ценами на социально значимые продовольственные товары. Проверки будут проходить на всех этапах: от производителей до торговых сетей.
В ФАС объяснили, что «мониторинг нацелен на выявление необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, наличия запрещенных антимонопольным законодательством картельных, ценовых сговоров или согласованных действий участников рынков».