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22 минуты назад

Банк России не возобновит торги 2 марта

Лера Букина

Банк России не возобновит торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк России не возобновит торги 2 марта
Фото: ТАССТАСС

«Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ», - говорится в сообщении.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на 3 марта до 9:00 мск в тот же день.

Ранее сообщалось, что регулятор проводил валютные интервенции 24 и 25 февраля, однако не смог провести такие действия по поддержанию национальной валюты 28 февраля в связи с новыми санкциями, которые ограничили возможность ЦБ использовать золотовалютные резервы. 24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. За этим последовала реакция со стороны западных стран. Они начали вводить санкции против различных секторов российской экономики.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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