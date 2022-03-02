Американские компании не заметят потерю российского рынка

Американские компании, оказывающие услуги нефтяной промышленности, могут спокойно прекратить бизнес в России. Потеря российского рынка станет для них незаметной, так как потерянные доходы они восполнят за счет ожидаемого бума бурения новых нефтяных и газовых скважин в других странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эксперта нефтепромыслового сектора.

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters Sergei Karpukhin / Reuters

Резкий рост цен на нефть приведет к увеличению мировых расходов на нефтепромысловое оборудование и услуги на 30 процентов в этом году, что вдвое превышает прогнозируемый ранее рост на 14 процентов, рассказал вице-президент консалтинговой компании Spears & Associates Ричард Спирс.

Россия входит в число крупнейших в мире производителей нефти и газа, но операция РФ на Украине побудила западные компании в нефтегазовом секторе приостановить свой бизнес в России или полностью уйти из нее.

Ведущие нефтесервисные компании, включая Schlumberger NV, Halliburton Co и Baker Hughes Co отказались давать какие-либо комментарии по своему бизнесу в России, однако их акции упали на 3-4 процента. Schlumberger, например, получает от 5 до 6 процентов своей выручки из России, но, по мнению Спирса, компания не пострадает от ситуации на Украине. «Если Schlumberger потеряет весь свой российский бизнес, она с лихвой компенсирует это за счет роста объемов бурения скважин по всему миру. Она может потерять 5 процентов выручки, но ее рост все равно составит около 20 процентов по всему миру», — рассказал эксперт.