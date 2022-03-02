Хлеб в африканской стране подорожает из-за Украины

В Египте впервые за четыре десятилетия может подорожать хлеб из-за ситуации на Украине, которая повлияла на поставки пшеницы в африканскую страну. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным ООН, Россия и Украина обеспечивали 86 процентов египетского импорта пшеницы в 2020 году. Ситуация на Украине привела к повышению цен на зерно — они достигли самого высокого уровня за десятилетие.

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Рост цен на продовольствие способствовал развитию протестов «арабской весны» в Египте десять лет назад, поэтому ситуация для африканской страны сложилась особенно деликатная. Вот уже много лет в стране продают субсидированный государством хлеб, право на который имеют около 70 миллионов человек. Текущих запасов пшеницы в Египте хватит как минимум на четыре месяца, но ее поставки застопорились из-за ситуации на Украине, что может привести к еще большему росту цен на зерно, а впоследствии — на хлеб. Средняя цена на импортную пшеницу выросла примерно до 350 долларов за тонну по сравнению с 250 долларами в 2021 году.

Местные жители рассказывают, что чиновники давно хотели увеличить цены на хлеб, и сейчас эту возможность им предоставили «на золотом блюдечке». Отмена субсидий негативно скажется на миллионах египтян, зато поможет укрепить государственные финансы. Власти Египта выделили около 22 миллиардов египетских фунтов (почти 1,4 миллиарда долларов) на импорт пшеницы и еще 18 миллиардов (1,1 миллиарда долларов) — на субсидирование местного производства. Правительство надеется, что местный урожай позволит обеспечить нужды потребителей до ноября.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси еще в 2021 году призвал поднять цены на субсидированный хлеб, чтобы снизить нагрузку на государственные финансы. Правительство также рассматривает возможность сокращения программы субсидий, чтобы право на хлеб в рамках нее имели всего около 25 миллионов египтян.