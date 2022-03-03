Стоимость бензина в США резко вросла из-за конфликта на Украине

Цены на бензин в США выросли на 9,3% за месяц на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Американской автомобильной ассоциации.

Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости» Константин Михальчевский/РИА «Новости»

По информации ассоциации, цена галлона (4,54 литра) бензина на автозаправках месяц назад составляла $3,39, а сейчас - $3,65. Больше всего топливо подорожало на Западном побережье США, где цена одного галлона стандартного бензина превышает $4, а в штате Калифорния в среднем за один галлон топлива придется отдать $4,86. Год назад стоимость бензина для потребителей составляла $2,7.

Самая высокая средняя цена на топливо была зафиксирована в США в июле 2008 года, когда в среднем по стране один галлон бензина продавался за $4,11. Мировые цены на нефть стремительно растут в среду утром, 2 марта, более чем на 7%. Так, по состоянию на 10.41 мск апрельские фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли в цене на 7,25%, до 110,88 за баррель впервые с 2013 года.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличились на 7,14%, до 112,53. Это произошло впервые с 2 июля 2014 года.