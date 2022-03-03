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5 часов назад

В ЦБ России объяснили комиссию брокеров в 30% при покупке физлицами валюты

RT на русском

Ввод комиссии в 30% при приобретении физлицами в России валюты на бирже выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, заявили в ЦБ России.

В России введут комиссию на покупку брокерами валюты на бирже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — заявили РИА Новости в Банке России.

Ранее брокеры сообщили о предписании российского регулятора с 3 марта 9:00 взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

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В среду, 2 марта, курс доллара на Мосбирже впервые достиг 110 рублей, а курс евро превысил 122 рубля.

В ЦБ заявили, что в период с 1 по 5 марта 2022 года не будут проводиться утренние и вечерние сессии на Мосбирже.

Рынки,Владимир Путин,Банк России,Московская биржа,
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