Центробанк предписал с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами на бирже таких валют, как доллар США, евро и фунт. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на брокеров.
«Согласно предписанию Банка России, с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки. Мера действует до отмены настоящего предписания», — уточнил «Атон».
Получение такого предписания подтвердили в
«Открытие Инвестиции».
Ранее Центробанк принял решение временно приостановить переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Регулятор назвал это мерой для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности. Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничили суммой в $5 тысяч либо в таком эквиваленте в месяц. Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, подчеркнул ЦБ.
Санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания, Швейцария, Канада, Япония, Тайвань, Австралия, Черногория. Они затронули различные сектора российской экономики. Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России.