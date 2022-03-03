Центробанк предписал с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами на бирже таких валют, как доллар США, евро и фунт. Об этом пишет « Прайм » со ссылкой на брокеров.

«Согласно предписанию Банка России , с 09:00 мск 3 марта 2022 года российские брокеры обязаны взимать комиссию при исполнении поручений физлиц на покупку иностранной валюты — долларов США, евро и фунтов стерлингов — не менее 30% от суммы сделки. Мера действует до отмены настоящего предписания», — уточнил «Атон» .

Ранее Центробанк принял решение временно приостановить переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Регулятор назвал это мерой для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности. Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничили суммой в $5 тысяч либо в таком эквиваленте в месяц. Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, подчеркнул ЦБ.