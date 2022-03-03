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4 часа назад

Цена алюминия на лондонской бирже обновила исторический максимум

Лера Букина

Цена алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила рекорд. Так, металл превысил $3 600 за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

Цена алюминия на лондонской бирже обновила исторический максимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 7:00 мск 3 марта цена металла достигла $3 643 за тонну. Предыдущий рекорд стоимости был зафиксирован вчера, 2 марта.

Также сообщалось о подорожании нефти. Марка Brent достигла уровня в $116 за баррель.

Ранее аналитик Commerzbank Даниэль Бриземанн заявил, что цены на никель и алюминий начали активно повышаться из-за опасений, что поставки никеля из России могут быть затруднены в случае санкций и других ответных мер Запада на специальную военную операцию России в Донбассе.

Также сообщалось, что правительство России поддержало инициативу депутатов Госдумы по отмене налога на добавленную стоимость (НДС) на драгоценные металлы для россиян. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%.

Рынки,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,
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