Доллар на Мосбирже поднялся выше 110 рублей

Курс доллара на Мосбирже обновил рекорд, подскочив выше 110 рублей. Он составил 110,01 рубля. Евро достиг отметки в 121,15 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 10:53 по московскому времени курс доллара США немного опустился и достиг 108,25 рубля, что демонстрирует рост на 2,23 рубля по отношению к закрытию предыдущих торгов. Евро при этом торгуется на уровне 120 рублей, поднявшись на 4,60 рубля.

Рубль начал снижаться в связи с геополитическими и санкционными рисками. 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Валютный и фондовый рынки отреагировали на эту новость негативно. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.