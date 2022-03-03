Цена нефти WTI поднялась до $116 за баррель

Мировая стоимость нефти растет более чем на 5%, цена американской нефти марки WTI поднялась выше 116 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 11:04 мск апрельские фьючерсы на WTI поднялись на 5,32% — до 116,49 доллара. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,98%, до 119,69 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе США обратились к американским нефтеперерабатывающим заводам с призывом прекратить импорт нефти из РФ. Такой информацией поделилась газета Financial Times, сославшись на письмо, направленное в ведущую торговую ассоциацию Американские производители топлива и нефтехимии (AFPM), которая в ответе поддержала запрет на закупки.