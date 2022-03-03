Золото вместо доллара: плюсы и минусы инвестиций в драгметалл

Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал россиянам вкладывать деньги в золото. Он назвал такие инвестиции идеальной альтернативой покупке долларов на фоне нестабильной геополитической ситуации. Позже в поддержку золотых инвестиций выступил премьер-министр Михаил Мишутин. «Газета.Ru» разбиралась в плюсах и минусах покупки драгметалла.

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Глава российского Минфина Антон Силуанов отметил, что колебания котировок на золото обычно имеют краткосрочный характер. В долгосрочной перспективе подобные вложения показывают свою прибыльность, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минфина.

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"Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам", — передает пресс-служба слова министра.

Минфин также поддержал отмену налога на инвестиционное золото для физических лиц. По мнению ведомства, это повысит его привлекательность. Сейчас при покупке слитка в банке уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) товара в 20%. Обратная операция — продажа слитка банку — возврата уплаченного НДС не предполагает. Позже в поддержку этой инициативы выступил премьер-министр Михаил Мишустин и назвал золото "хорошей альтернативой покупке валюты".

"Золото торгуется на мировых рынках в долларах. В каком-то смысле покупка металла является вложением в иностранную валюту. То есть вы защищаете свои сбережения от обесценивания рубля. В свете введенной 3 марта ЦБ 30-процентной комиссии на покупку физлицами доллара, евро и британского фунта, это становится актуальным. Кроме того, золото защищает и от обесценивания доллара к другим валютам. Это важно, так как ФРС США пока проявляет медлительность в деле ужесточения монетарной политики несмотря на высокую инфляцию. А она лишь ускорится из-за сильного подорожания нефти и других сырьевых товаров. Это может вызвать снижение доллара на мировом рынке", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По данным на 3 марта цена тройской унции золота (основная единица измерения веса металла, которую используют банки и ювелиры, равна 31,1035 грамма) достигла $1936,3. За неделю этот показатель вырос на 2%.

Как ранее сообщала "Газета.Ru", $1,9 тыс. за унцию – своеобразная психологическая отметка, и цены на металл могут побить рекорд двухлетней давности уже весной 2022-го. За три года золото подорожало на 57% - с $1230 в июне 2018 года, указал главный аналитик Teletrade Марк Гойхман.

"Газета.Ru" решила выяснить, каковы плюсы и минусы золотых инвестиций в текущих условиях. И нашла шесть основных способов подобных вложений.

Акции золотодобывающих компаний

Золотом можно торговать на бирже. Для этого нужен брокерский счет.

"По мере восстановления ситуации на рынках и возобновления торгов на Московской бирже можно будет обратить внимание на акции российских золотодобывающих компаний. Они являются одними из наиболее привлекательных активов в мире", - рассказала "Газете.Ru" аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал уточнил, что акции подходят краткосрочным и долгосрочным инвесторам.

"К тому же они всегда приносят дивиденды и удобны в хранении", - отметил Сигал.

По словам Лукичевой, акции подходят для инвесторов, имеющих склонность к спекуляциям и принятию большего риска. Для новичков это не оптимальный инструмент без привлечения брокера-профессионала. Ведь при обвале на бирже инвестор рискует лишиться вложенных средств.

"Можно надолго застрять в золоте по высокой цене. Как, к примеру, было с теми, кто покупал драгоценный металл во второй половине 2011 — 2012 годах. После этого котировки золота упали почти в два раза и вернулись к тем уровням лишь в 2020 году. Поэтому такие вложения подходят лишь для долгосрочного сохранения капитала от обесценивания рубля", - отметил Бабин.

Фьючерсные контракты

По словам Лукичевой, Московская биржа предлагает еще один инструмент для торговли золотом и серебром – поставочные фьючерсные контракты на металл.

"Они торгуются в валютной секции биржи и позволяют осуществлять инвестиции в драгоценные металлы с низкими издержками на операции и хранение. Также предлагают потенциальную возможность поставки металла", - пояснила Лукичева.

По словам Лукичевой, фьючерсные контракты, как и акции - инструмент, связанный с риском. Новичкам следует быть осторожными и консультироваться с брокером. Сигал с ней согласен.

"Это похоже скорее на спортивные ставки. Покупатель берет у продавца актив по заранее оговоренной цене и заключает договор на определенный срок. Если за это время стоимость актива растет, то покупатель забирает всю сумму. Если цена актива снизится, то покупатель остается ни с чем. Это достаточно рискованный вид инвестиций", - подчеркнул эксперт.

Золотые ПИФы и ETF

ETF – это биржевой инвестиционный фонд, который зарегистрирован за пределами России. Но его акции можно купить на российском фондовом рынке. Тоже можно оформить все через брокера. Все золото будет принадлежать вам. БПИФ – фактически аналог ETF, но зарегистрирован в России. Инвестор приобретает акции фонда, которые торгуются на бирже.

"ПИФы и ETF имеют свойство ошибки. Речь о небольшой погрешности между динамиками стоимости пая золотого ПИФа и стоимостью золота (из-за требований по поддержанию ликвидности). Также необходимо помнить о комиссии провайдера ETF либо управляющих компаний для ПИФов – как правило 0,5% в год", - отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Он назвал эти инструменты консервативными.

Слитки золота

Банки продают слитки, начиная с 1 грамма. При покупке инвестор получает акт с указанием металла, пробы, веса, номера слитка, цены, даты, ФИО покупателя и представителя организации и сертификат производителя. У слитков есть ряд недостатков: неудобное хранение в банке, нужно резервировать ячейку, а это платно.

"К тому же разница между покупкой и продажей, то есть спред, может существенно отличаться", - указал Сигал.

Еще один минус, который может в ближайшее время исчезнуть, - вышеупомнятуй налог в 20%, если инвестор решит забрать слиток из банка. НДС не придется платить, если оставите слиток в банке. Еще один нюанс: если продать слиток раньше, чем через три года после покупки, то придется заплатить еще и подоходный налог (НДФЛ) — 13% от разницы цены покупки и продажи.

"Отмена НДС при покупке золотых слитков даст значительный импульс к развитию внутреннего рынка золота в России. Уже в недалеком будущем появится хорошие предложения со стороны коммерческих банков слитков разного размера для удовлетворения нужд разных категорий инвесторов", - считает она.

Инвестиционные монеты

Покупая монету, инвестор платит за обработку металла. ЦБ устанавливает стоимость с наценкой от 3 до 20%, а банки добавляют еще свою комиссию. Выкупают они их обратно по цене гораздо ниже — иногда до 70%. Например, за монету, стоившую 3900 руб., могут предложить только 1300 руб. Но помимо состава, у монет может быть дополнительная историческая ценность, отметил Сигал. Это, по словам эксперта, делает инвестиции в монеты привлекательным. По словам эксперта, рост цены на металл вместе с исторической ценностью вызывают интерес нумизматов, и монеты можно будет выгодно продать.

"Наиболее популярные инвестиционные монеты в золоте и серебре – "Георгий Победоносец". Монеты имитируются в разном весе. Это делает вложения очень удобными для разных категорий инвесторов", - отметила Лукичева.

В отличие от слитков, при покупке монет не нужно платить НДС. Но НДФЛ при продаже взимается. Но если монета была на руках больше трех лет, то и этого делать не нужно.

Обезличенный металлический счет

ОМС – покупка виртуального металла. На руки инвестор его не получает. Счет открывается в банке, на нем фиксируется количество золота в граммах. Платить НДС не нужно. Можно покупать и продавать виртуальные граммы банку и получать прибыль на колебании цен. Но за этими колебаниями нужно внимательно следить и уметь в них разбираться. При желании можно обменять виртуальный металл на реальный. Для этого - закрыть счет и получить слитки на руки. Но тогда придется заплатить НДС.

"ОМС – для наиболее консервативных инвесторов. Это по сути имущество. ОМС как правило предоставляют банки. Поэтому есть риск отзыва лицензии у кредитной организации. ОМС не попадают под страхование вкладов. Также спред на покупку и продажу в ОМС шире, чем на бирже", - пояснил Скрябин.

Ювелирные изделия

Еще один вариант – покупка золотых украшений. Но это не совсем инвестиция. В ювелирных изделиях проба, как правило, ниже, чем в слитках — 585. Продают золотую ювелирку с большой накруткой. Ее цена почти не привязана к стоимости самого металла и часто втрое превышает ее. Быстро продать драгоценности можно только как лом.

"Это не лучший выбор для инвестирования средств. Ювелирный лом впоследствии реализуется с большим дисконтом к биржевой стоимости металла. Если уж вкладываться в ювелирные изделия, то лучше выбирать изделия высокой пробы с низкой художественной ценностью - обычно это цепочки, кольца без камней", - считает Лукичева.