Прокачка газа в Германию остановилась

Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» остановилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны «Газпрома», пишет ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

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Прокачка газа по трубопроводу в прямом направлении прекратилась в девять утра по московскому времени. «Газпром» на ночном аукционе 3 марта забронировал мощности на весь день. На аукционе был предложен объем в 3,7 миллиона кубометров в час, востребованными оказались около 16,7 процента мощностей.

Цены на газ в Европе выросли до 2300 долларов за баррель. Рост стоимости апрельских фьючерсов к закрытию торгов предыдущего дня оказался почти 20 процентов.