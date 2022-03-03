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9 часов назад

Прокачка газа в Германию остановилась

Lenta.ruLenta.ru

Прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» остановилась утром 3 марта, несмотря на бронь мощностей со стороны «Газпрома», пишет ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

Прокачка газа в Германию остановилась
Фото: ReutersReuters

Прокачка газа по трубопроводу в прямом направлении прекратилась в девять утра по московскому времени. «Газпром» на ночном аукционе 3 марта забронировал мощности на весь день. На аукционе был предложен объем в 3,7 миллиона кубометров в час, востребованными оказались около 16,7 процента мощностей.

«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

Цены на газ в Европе выросли до 2300 долларов за баррель. Рост стоимости апрельских фьючерсов к закрытию торгов предыдущего дня оказался почти 20 процентов.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Европе необходимо в среднесрочной и долгосрочной перспективах создать стратегию, которая позволила бы добиться полной независимости от поставок российского топлива.

Рынки,Газпром,Еврокомиссия,
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