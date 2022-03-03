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8 часов назад

Прокачка газа в Германию остановилась

Мария Иванова

Утром 3 марта остановилась прокачка газа по трубопроводу «Ямал - Европа» через Польшу в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оператора Gascade.

Прокачка газа в Германию остановилась
Фото: ReutersReuters

По данным оператора, прокачка газа прекратилась в 09:00 по московскому времени, несмотря на то, что «Газпром» забронировал мощности «Ямала - Европы» на весь день 3 марта.

Как сообщалось ранее, на аукционе в ночь на 3 марта был предложен объем прокачки в 3,7 миллиона кубометров в час. «Газпром» забронировал 16,7 процента мощностей.

«Цены на газ могут пробить $3 тыс. за тысячу кубов. Это — не фантастика»

Прямая прокачка по «Ямалу - Европе» в Германию была остановлена 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заявок от потребителей в Европе. Она возобновилась в ночь на 26 февраля.

По данным ТАСС, с тех пор газ по этому трубопроводу прокачивали только ночью и по утрам из-за низких температур в Европе в эти периоды.

Рынки,Газпром,
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