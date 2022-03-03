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6 часов назад

Курс рубля резко укрепился

Елена Прошина

На валютных торгах на Московской бирже 3 марта рубль укрепился к доллару и евро более чем на пять рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс рубля резко укрепился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 17:40 доллар торговался по 110,3 рублей, евро — по 119,95 рублей. При этом, согласно данным на 17:27, курс доллара находился на уровне 115,67 рублей, а евро, прибавив 8,35%, достиг 125,04 рублей.

К 17:44 доллар и евро замедлил рост на 3,59% и 1,83% до 109,82 и 117,51 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе за день превысила 1476 долларов за тысячу кубометров, а стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в 113 долларов за баррель впервые с 2014 года.

Рынки,Московская биржа,
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