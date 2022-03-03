Курс рубля резко укрепился

На валютных торгах на Московской бирже 3 марта рубль укрепился к доллару и евро более чем на пять рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

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На 17:40 доллар торговался по 110,3 рублей, евро — по 119,95 рублей. При этом, согласно данным на 17:27, курс доллара находился на уровне 115,67 рублей, а евро, прибавив 8,35%, достиг 125,04 рублей.

К 17:44 доллар и евро замедлил рост на 3,59% и 1,83% до 109,82 и 117,51 рублей соответственно.