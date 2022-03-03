Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
1 час назад

ЦБ дал совет инвесторам

Елена Прошина

Банк России рекомендовал инвесторам не использовать заемные средства при покупке ценных бумаг, не предпринимать импульсивных действий и не доверять непроверенной информации и слухам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

ЦБ дал совет инвесторам
Фото: РамблерРамблер

В Банке России отметили, что возможность покупать и продавать ценные бумаги, выводить деньги с брокерских счетов на банковские и пополнять их сохраняется.

«В отдельных компаниях, попавших под санкции, покупка и продажа иностранных ценных бумаг может быть ограничена. В сложившихся условиях Банк России рекомендует инвесторам не использовать заемные средства при покупке ценных бумаг, не предпринимать импульсивных действий, не доверять непроверенной информации и слухам», — говорится в сообщении.

Также в ЦБ добавили, что все права на паи их владельцы тоже сохраняют. Кроме того в Центробанке заверили, что приостановка биржевых торгов не угрожает сохранности ценных бумаг и денежных средств, переданных брокеру, и возможности вывода денег на банковские счета и перевода ценных бумаг в иные учетные институты.

Рынки,Банк России,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители