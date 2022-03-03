ЦБ дал совет инвесторам

Банк России рекомендовал инвесторам не использовать заемные средства при покупке ценных бумаг, не предпринимать импульсивных действий и не доверять непроверенной информации и слухам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

Фото: Рамблер Рамблер

В Банке России отметили, что возможность покупать и продавать ценные бумаги, выводить деньги с брокерских счетов на банковские и пополнять их сохраняется.

«В отдельных компаниях, попавших под санкции, покупка и продажа иностранных ценных бумаг может быть ограничена. В сложившихся условиях Банк России рекомендует инвесторам не использовать заемные средства при покупке ценных бумаг, не предпринимать импульсивных действий, не доверять непроверенной информации и слухам», — говорится в сообщении.