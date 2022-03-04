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55 минут назад

ЦБ не возобновит торги на Мосбирже 4 марта

Лера Букина

Центробанк не возобновит торги 4 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

ЦБ не возобновит торги на Мосбирже 4 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ», - говорится в сообщении.

Так, торги на валютном и денежном рынках осуществляются с 10:00 до 19:00. Торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) нет. В период с 1 по 5 марта не осуществляются утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи. На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на 5 марта до 9:00 мск в тот же день.

Ранее регулятор предписал с 9.00 3 марта взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами на бирже таких валют, как доллар США, евро и фунт. До этого он принял решение временно приостановить переводы со счетов нерезидентов юридических и физических лиц из ряда стран на счета за рубежом. Регулятор назвал это мерой для предотвращения вывода средств с российского финансового рынка и для поддержания финансовой стабильности. Переводы для нерезидентов без открытия счета ограничили суммой в $5 тысяч либо в таком эквиваленте в месяц. Это ограничение не касается российских граждан, а также подавляющего большинства зарубежных граждан из государств СНГ, подчеркнул ЦБ.

Рынки,Банк России,Московская биржа,
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