ЦБ не возобновит торги на Мосбирже 4 марта

Центробанк не возобновит торги 4 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

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«Банк России принял решение не возобновлять торги 4 марта 2022 года на Московской Бирже в секции фондового рынка, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары) в режиме «Закрытие позиций», товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме с 10.00 до 18.45 мск; секции рынка СПФИ», - говорится в сообщении.

Так, торги на валютном и денежном рынках осуществляются с 10:00 до 19:00. Торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) нет. В период с 1 по 5 марта не осуществляются утренние и вечерние сессии на всех рынках Московской биржи. На срочном рынке даты экспирации фьючерсных и опционных контрактов переносятся, если в день экспирации торги по базовым активам этих контрактов не проводятся на Московской бирже.

Центробанк проинформирует о режиме работы Московской Биржи на 5 марта до 9:00 мск в тот же день.