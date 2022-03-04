ЦБ снизил комиссию для физлиц на покупку валюты

Банк России с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на покупку валюты через брокеров с 30 до 12 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Также ЦБ установил комиссию в 12 процентов на такие же операции для юридических лиц.

3 марта участники рынка сообщали, что Центробанк предписал брокерам взимать с клиентов-физических лиц, покупающих иностранную валюту, комиссию как минимум в 30 процентов.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов объяснил BFM, что эта мера призвана «как-то снять панику с населения» и мотивировать людей больше инвестировать в рублевые депозиты или другие инструменты.

«Регулятор пытается приравнять банки и [брокеров] с точки зрения получения комиссии. Но вы же понимаете, что 30 процентов - это ненормальный спред, он очень большой, таких спредов практически никогда не было, разве только в 1990-е годы, поэтому он говорит о проблемах», - подчеркивал он.

До этого Минфин обязал экспортеров конвертировать 80 процентов валютной выручки в рубли для поддержания национальной валюты. Президент РФ Владимир Путин запретил вывозить из России наличную валюту суммой более десяти тысяч долларов.