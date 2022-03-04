ЦБ снизил комиссию для физлиц на покупку валюты

Банк России с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на покупку валюты через брокеров с 30 до 12 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Также ЦБ установил комиссию в 12 процентов на такие же операции для юридических лиц.
3 марта участники рынка сообщали, что Центробанк предписал брокерам взимать с клиентов-физических лиц, покупающих иностранную валюту, комиссию как минимум в 30 процентов.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов объяснил BFM, что эта мера призвана «как-то снять панику с населения» и мотивировать людей больше инвестировать в рублевые депозиты или другие инструменты.
«Регулятор пытается приравнять банки и [брокеров] с точки зрения получения комиссии. Но вы же понимаете, что 30 процентов - это ненормальный спред, он очень большой, таких спредов практически никогда не было, разве только в 1990-е годы, поэтому он говорит о проблемах», - подчеркивал он.
До этого Минфин обязал экспортеров конвертировать 80 процентов валютной выручки в рубли для поддержания национальной валюты. Президент РФ Владимир Путин запретил вывозить из России наличную валюту суммой более десяти тысяч долларов.
Ажиотаж на валютном рынке начался на фоне украинского кризиса, отключения некоторых российских банков от международной системы SWIFT и других санкций против России.