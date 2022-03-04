Мосбиржа установила запрет коротких продаж по евро на валютном и фондовом рынках с 4 марта. Об этом сообщается на ее сайте.

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«Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро», - говорится в сообщении площадки.

Ранее сообщалось, что Центробанк не возобновит торги 4 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка.

24 февраля — в день объявления специальной военной операции в Донбассе — падение индексов Мосбиржи и РТС стало максимальным за всю историю наблюдений. Они потеряли 40–45%. На следующий день индексы отыграли часть падения, однако с 28 февраля торги на фондовом рынке Мосбирже не осуществляются.