Евросоюз намерен увеличить заполненность газохранилищ до 80%

Евросоюз планирует увеличить заполненность хранилищ природным газом. Он рассчитывает на то, что к 30 сентября запасы голубого топлива составят 80%. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
Как отмечает издание, Евросоюз хочет увеличить заполненность газохранилищ более чем вдвое. Еврокомиссия заявила, что собирается отменить плату за хранение газа и разрешить властям стран платить за него компаниям. Также в Брюсселе выступили за введение минимальной цены на топливо при падении его стоимости в период нахождения в хранилище.
Обсуждается и введение налога на сверхприбыль до 30 июня. С помощью предложенных мер Евросоюз стремится сократить зависимость от российского газа.
«С высокими ценами на газ скоординированные действия могут помочь снизить зависимость ЕС от российских энергоресурсов», — указано в документе Еврокомиссии.
Документ должны принять в следующий вторник, 8 марта. Не исключено и то, что его скорректируют.
Ранее, 2 марта, биржевая цена газа на открытии торгов на площадке ICE Futures поднялась выше $2200 за тысячу куб. м. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила на 34% и к 11:58 мск достигла €193,95 за 1 МВт•ч, или $2260 за тыс. куб. м.
Спрос на энергоносители увеличился в связи с усилением геополитической напряженности. Инвесторы опасаются того, что из России прекратятся поставки. На этом фоне стоимость нефти также выросла до максимальных за последние семь лет значений.