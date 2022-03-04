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6 часов назад

Евросоюз намерен увеличить заполненность газохранилищ до 80%

Лера Букина

Евросоюз планирует увеличить заполненность хранилищ природным газом. Он рассчитывает на то, что к 30 сентября запасы голубого топлива составят 80%. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Евросоюз намерен увеличить заполненность газохранилищ до 80%
Фото: ReutersReuters

Как отмечает издание, Евросоюз хочет увеличить заполненность газохранилищ более чем вдвое. Еврокомиссия заявила, что собирается отменить плату за хранение газа и разрешить властям стран платить за него компаниям. Также в Брюсселе выступили за введение минимальной цены на топливо при падении его стоимости в период нахождения в хранилище.

Обсуждается и введение налога на сверхприбыль до 30 июня. С помощью предложенных мер Евросоюз стремится сократить зависимость от российского газа.

«С высокими ценами на газ скоординированные действия могут помочь снизить зависимость ЕС от российских энергоресурсов», — указано в документе Еврокомиссии.

Документ должны принять в следующий вторник, 8 марта. Не исключено и то, что его скорректируют.

Ранее, 2 марта, биржевая цена газа на открытии торгов на площадке ICE Futures поднялась выше $2200 за тысячу куб. м. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах подскочила на 34% и к 11:58 мск достигла €193,95 за 1 МВт•ч, или $2260 за тыс. куб. м.

Спрос на энергоносители увеличился в связи с усилением геополитической напряженности. Инвесторы опасаются того, что из России прекратятся поставки. На этом фоне стоимость нефти также выросла до максимальных за последние семь лет значений.

Рынки,Еврокомиссия,ЕС,
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