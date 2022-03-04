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5 часов назад

Рубль резко укрепился

Лера Букина

Сегодня, 4 марта, российская валюта смогла укрепиться к доллару после падения, которое наблюдалось в начале торгов. Это следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 10:38 курс доллара опустился на 3,01 рубля, до 103 рублей. Курс евро, напротив, поднялся, на 7,40 рубля, до 125 рублей.

До этого российская валюта падала в начале торгов пятницы, евро уже успел обновить исторический максимум в ходе низколиквидных торгов по этой валюте. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.19 мск повышался на 3,99 рубля — до 110 рублей, курс евро — на 7,4 рубля, до 125 рублей.

Рубль начал снижаться в связи с геополитическими и санкционными рисками. 24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют от решительных и незамедлительных действий. Валютный и фондовый рынки отреагировали на эту новость негативно. В частности, индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.

Курс евро на Мосбирже обновил исторический максимум

24 февраля Банк России объявил о принятии мер, направленных на стабилизацию финансового рынка. В частности, было принято решение о начале валютной интервенции и дополнительном предоставлении ликвидности банковскому сектору.

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