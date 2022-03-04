В Узбекистане бросились скупать российские рубли

Население Узбекистана перешло к скупке российских рублей в банках после того, как ЦБ рекомендовал «отпустить» курс российской валюты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные регулятора в пятницу.

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До последнего времени официальный курс рубля к национальной валюте — сум — был ключевым показателем для оценки стоимости российской валюты в Узбекистане. Рубль с понедельника до четверга опустился на 35,02 сума, до 93,04 сума (- 28,3%). В декабре прошлого года на Узбекской валютной бирже ввели инструмент «рубль/сум», но к 4 марта сделок по этой валютной паре не проводилось.

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Официально не запрещали покупать-продавать рубли в обменниках в Узбекистане, но банки иногда пользовались этим. Они также могли ставить большую разницу между курсами покупки и продажи, что было невыгодно гражданам.

В среду ЦБ Узбекистана обратился к банкам страны с рекомендацией устанавливать курс рубля к национальной валюте – сум в соответствии с текущими международными котировками для стабильной работы систем денежных переводов в стране в связи с волатильностью рубля.

Агентство, ссылаясь на Telegram-канал ЦБ, отметило, что 3 марта коммерческие банками Узбекистана было продано населению страны 60,15 миллиона рублей, объем покупки составил 5,48 миллиона рублей. В банках разница между курсами покупки и продажи рубля в пятницу достигала 90 и 96 сумов вместо 60 и 120 сумов за день до этого.

«С открытием продажи в паре рубль/сум люди, таким образом, хотят поддержать своих родственников, которые сейчас работают в России и из-за девальвации российской валюты начинают испытывать трудности», — отметил аналитик компании Central Asia Investments Ильхат Тушев.

Другие эксперты считают, что решение регулятора «отпустить» курс рубля в Узбекистане может повлечь за собой активизацию валютных спекулянтов на «черном рынке», которые будут извлекать выгоду из-за разницы между курсом рубля к доллару в РФ и на местном рынке.