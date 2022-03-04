Крупнейшие американские банки бросились скупать российские активы

Крупнейшие американские инвестбанки Goldman Sachs и JPMorgan бросились скупать подешевевшие российские корпоративные облигации — либо по запросу своих клиентов, либо с расчетом на быструю перепродажу, пишет Bloomberg. Такие активы начали активно приобретать и хедж-фонды, специализирующиеся на покупке дешевых долговых бумаг.

Фото: Mike Segar / Reuters Mike Segar / Reuters

Стоимость российских корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, в последние дни серьезно снизилась, и Bloomberg предполагает, что они могут быть исключены из основных индексов-бенчмарков. Рынок также допускает, что компании из России могут просрочить выплаты основной суммы долга из-за ограничения доступа к валюте.

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По информации источников издания, Goldman Sachs покупает корпоративные облигации связанной с Россией металлургической компании Evraz, «Газпрома» и РЖД со сроком погашения в течение ближайших двух лет, а также вкладывается в российский госдолг. Инвестбанк JPMorgan также 3 марта прислал своим клиентам уведомление, что приобрел на свой баланс российские и украинские корпоративные долговые обязательства на сумму около 200 миллионов долларов.

Goldman Sachs также торгует кредитными дефолтными свопами на Evraz и «Газпром». По расчетам Bloomberg, российские корпоративные и государственные заемщики на международных рынках облигаций до конца мая должны выплатить около 2 миллиардов долларов купонных платежей и 7 миллиардов долларов основного долга.

Институциональные инвесторы на Уолл-стрит часто скупают подешевевшие ценные бумаги, однако сейчас такая тактика сопряжена с репутационным ущербом, пишет Bloomberg. Дело в том, что интерес к российским активам идет вразрез со стремлением США и ЕС отрезать Россию от мировой финансовой системы. В связи с этим многие банки и фонды предпочитают воздерживаться от покупки российских активов в условиях нестабильности. «Мы наблюдаем некоторое отвращение — все больше и больше институтов избегают России из-за репутационных рисков и трудностей с клирингом и исполнением сделок», — заявила финансовый менеджер в инвесткомпании Baillie Gifford Салли Грейг.

После западных санкций, затронувших золотовалютные резервы российского Центробанка, международное рейтинговое агентство S&P изменило кредитный рейтинг России уже дважды. 26 февраля организация снизила долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте с «ВВВ-» до «ВВ+», а в национальной — с «ВВВ» до «ВВВ-». Позже, 4 марта, рейтинг в иностранной валюте был понижен с «ВВ+» до неинвестиционного «CCC-», а в национальной — с «ВВВ-» до неинвестиционного «CCC-». По оценкам S&P, доступные валютные резервы России сократились наполовину.