Минпромторг предложил приостановить экспорт минеральных удобрений

Такую рекомендацию выработали в ведомстве по результатам совещания с федеральными органами власти, экспертами отрасли и российскими производителями минудобрений 4 марта. Решение в минпромторге объясняют "саботажем" со стороны логистических компаний, имея в виду отказ работать с российскими грузами. Из-за этого аграрии Европы и других стран не могут получить законтрактованные объемы удобрений. "Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии. Ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно", - рассказывают в минпромторге.

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Поэтому сбои в поставках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность ряда стран и вызвать серьезные последствия в виде дефицита продовольствия для сотен миллионов человек.

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров напомнил, что Россия входит в тройку мировых лидеров - поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. С учетом усугубляющихся природных катаклизмов, роста мирового населения это особенно важно. При этом на фоне стремительного роста мировых цен на газ многие заводы сократили производство минеральных удобрений. Соответственно, востребованность российских удобрений только возросла.

Приостановить экспорт минпромторг предложил "до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме".

При этом в ведомстве подчеркнули, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются как по объему, так и по всему необходимому ассортименту.

По данным Росстата, в прошлом году производство минеральных удобрений в России выросло на 5,6%, до 24,9 млн тонн (в действующем веществе). Как следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и TradeMap, около 65% российские производители удобрений отгружают на экспорт. В структуре экспорта удобрений из России 22% приходится на Евросоюз и США (на Китай - 7%). Для ЕС и США доля России в импортных поставках удобрений составляет 11-12%. Очевидно, что уход России с мирового рынка еще больше взвинтит цены на удобрения, что приведет к мировому продовольственному кризису. При этом даже при сокращении реальных объемов экспорта в два раза экспортная выручка российских производителей не упадет, а даже вырастет.